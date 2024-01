To ona zagrała Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Sheyla Fariña na prywatnych zdjęciach

"Akacjowa 38" - Carmen ucieka, od teraz to Manuela

Akcja telenoweli "Akacjowa 38" rozpoczyna się na przełomie XIX i XX wieku od dramatycznych wydarzeń z życia Carmen. Kobieta jest w zaawansowanej ciąży, ale jej mąż Justo zupełnie o nią nie dba – pewnej nocy wraca do domu i w szale agresji próbuje ją zgwałcić. Carmen instynktownie broni siebie i dziecko uderzając męża twardym narzędziem w głowę. Następnie, pewna, że zabiła Justo, razem z matką zakopuje go w lesie. Kobiety uciekają. W drodze Carmen rodzi córkę, którą za namową matki oddaje do przytułku przy klasztorze – przysięga jednak, że kiedyś wróci po swoje dziecko. Życie młodej dziewczynie ratuje lekarz. Między pacjentką i doktorem Germánem rodzi się uczucie. Pablo w obawie o konsekwencje czynów matki i siostry proponuje im zmianę imion – odtąd przedstawiają się jako Guadalupe i Manuela.