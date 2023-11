Telenowela "Złoty chłopak". Nowe porządki w rezydencji. Sprawdź, co wydarzy się w serialu

Nowe streszczenia tureckiego serialu "Złoty chłopak" - sprawdź, co wydarzy się do końca listopada i na początku grudnia 2023. W galerii zamieszczamy streszczenia odcinek po odcinku. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 1 (14.00) ▶▶

Yalı Çapkını | telemagazyn.pl