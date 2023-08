Tegoroczna „Akcja Czysta Wisła” rozpocznie się w bydgoskim Fordonie

Chętni do udziału w akcji spotkają się w Bydgoszczy w sobotę, 26 sierpnia o godz. 10.30 przy ul. Nad Wisłą (przy zjeździe do przeprawy promowej). Organizatorzy zapewniają rękawiczki, worki na śmieci oraz odbiór zebranych odpadów. Dla uczestników będą przygotowane drobne eko-upominki.

- W tym roku kontynuuję mój zeszłoroczny marsz wzdłuż Wisły, ale już z tysiącami wolontariuszek i wolontariuszy. Każdy zaadoptuje swój kawałek rzeki i ją posprząta, a potem o ten kawałek zacznie dbać non stop. Do Akcji Czysta Wisła zgłosiły się już sołectwa, strażacy z OSP, WOPR, straż rybacka, wędkarze, samorządowcy, organizacje społeczne, przyrodnicy. Oczywiście w Bydgoszczy od wielu lat działam wspólnie z Fundacją Zielone Jutro i jej szefem Marcinem Sikorą – napisał w mailu do naszej redakcji Dominik Dobrowolski.

I tu ważna informacja! Wszystkie grupy chętne do zorganizowania swoich akcji w innym terminie i na innych odcinkach Wisły lub jej dopływach, mogą także uzyskać wsparcie finansowe. Mikrogranty ufunduje bank Credit Agricole. Więcej informacji: Dominik Dobrowolski, dominik@cycling-recycling.eu, tel. 697092978.

W tym roku organizatorzy chcą przy okazji edukować uczestników na tematmikroplasików, które zatruwają środowisko i powstają m.in. z rozpadających się odpadów w wodzie. HELCOM alarmuje, że „na 100 metrach każdej plaży można znaleźć średnio od 50 do 300 sztuk odpadów morskich, a 70% z nich to tworzywa sztuczne”. Większość śmieci znajdowanych na plażach to tworzywa sztuczne - w większości jednorazowe przedmioty związane z jedzeniem, piciem, paleniem lub opakowania przemysłowe. 80% zanieczyszczenia Bałtyku to śmieci pochodzące z lądu, spływające rzekami.