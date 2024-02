Taki na co dzień jest Ali z serialu Dziedzictwo. Przystojny aktor kocha zwierzęta

Melih Özkaya to Ali w serialu "Dziedzictwo"

Taki prywatnie jest Ali z serialu "Dziedzictwo"

Gdzie i kiedy oglądać serial "Dziedzictwo"?

Serial "Dziedzictwo" pod koniec marca w ramówce Telewizji Polskiej zastąpił "Przysięgę" , która cieszyła się ogromną popularnością wśród polskich widzów. Nowe odcinki "Dziedzictwa" będą emitowane o tej samej porze, co "Przysięga". Turecką telenowelę można oglądać od poniedziałku do piątku w TVP 1 o godz. 16:05 . Każdy odcinek trwa ok. 45 minut.

O czym jest serial "Dziedzictwo" ("Emanet”)?

Seher to porządna dziewczyna, która mieszka razem ze swoim ojcem Yusufem. Oboje wiodą skromne, uczciwe życie, ale przepełnione tęsknotą za starszą siostrą Seher Kevser, która wyszła za mąż wbrew woli ojca i zerwała kontakt z rodziną.

Chociaż Kevser weszła do bogatego rodu Kirimli, jej również nie było pisane szczęśliwe życie. Wcześnie owdowiała, a zmożona chorobą, większość czasu spędza w łóżku pod wpływem silnych leków. Nie jest w stanie zajmować się swoim pięcioletnim synem, któremu, po swoim ojcu, nadała imię Yusuf. Opiekunem chłopca jest jego stryj, zimny i bezwzględny Yaman.

Pewnego dnia dochodzi do tragicznego w skutkach wypadku, w którym umiera Kevser. Przed wydaniem ostatniego tchnienia prosi wezwaną do szpitala Seher, by zabrała z rezydencji jej syna i zaopiekowała się nim. Yaman nie pojawia się na pogrzebie. Przyjmuje to, co się stało z właściwą sobie obojętnością i chłodem. Seher i jej ojciec Yusuf są zrozpaczeni po śmierci Kevser. Seher postanawia wypełnić ostatnią wolę siostry i zabrać małego Yusufa z domu rodziny Kyrymly.