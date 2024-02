Taka prywatnie jest Sahika z tureckiego serialu "Zakazany owoc". Nesrin Cavadzade w szałowych kreacjach sier

Miłośnicy serialu "Zakazany owoc" znają ją dobrze z roli Sahiki, która była już autorką niejednej intrygi. W jej rolę wciela się Nesrin Cavadzade - turecka aktorka, która pochodzi z Azerbejdżanu. Cavadzade pracuje również jako fotomodelka. Jak przyznaje uwielbia ekstrawaganckie stroje - zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. ▶▶ Yasak Elma, Youtube.com / Telemagazyn Zobacz galerię (31 zdjęć)

Nesrin Cavadzade to turecka aktora, która pochodzi z Azerbejdżanu. Urodziła się w 1982 roku w stolicy tego kraju (wówczas była to Azerbejdżańska Socjalistyczna Republika Radziecka) Baku. Przeprowadziła się do Stambułu wraz z matką gdy miała 11 lat. Polscy widzowie znają ją z serialu "Zakazany owoc", w którym wciela się w rolę podstępnej Sahiki. Jaka jest na co dzień Nesrin Cavadzade? Zobacz jej zdjęcia z sesji fotograficznych oraz z prywatnego życia, którymi dzieli się w mediach społecznościowych.