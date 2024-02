Sułtanka Hürrem - tak się zmieniła. Aktorka Meryem Uzerli z serialu "Wspaniałe stulecie" 10 lat później Michał Sierek

Sprawdzamy, co słychać u Meryem Uzerli, która około dziesięć lat temu zagrała w tureckim hicie. Jak po latach wygląda aktorka, która wcieliła się w rolę Sułtanki Hürrem w serialu "Wspaniałe stulecie"? Na kolejnych stronach publikujemy zdjęcia z serialu oraz prywatne fotografie gwiazdy, którymi dzieli się w mediach społecznościowych. ▶▶ Magnificent Century/Youtube | Instagram Zobacz galerię (31 zdjęć)

Jak po latach wygląda aktorka, która wcieliła się w rolę Sułtanki Hürrem w serialu "Wspaniałe stulecie"? Sprawdzamy, co słychać u Meryem Uzerli, która około dziesięć lat temu zagrała w tureckim hicie. Uzerli jest szczęśliwą mamą dwójki dzieci. Po tym, jak zakończyła pracę przy "Wspaniałym stuleciu" nie zagrała już jednak roli, która popularnością chociażby zbliżyła się do Sułtanki. Dobrze radzi sobie za to jako fotomodelka. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia w galerii.