Tak zginie Ikbal z serialu Dziedzictwo! Zabije ją własna siostra! To będzie dramatyczna scena

Zobacz wideo: „Dziedzictwo”. Kiedy i jak umrze İkbal? Postać w którą wciela się Gülay Özdem marnie skończy!

Taka jest Ikbal z serialu Dziedzictwo

Jednak w Emanet (Dziedzictwo) nie brakuje charakterystycznych postaci, które odgrywają nieco mniejsze role. Jedną z nich jest Ikbal , podstępna i zdeterminowana na osiągnięcie celu siostra Zuhal. W rolę Ikbal wciela się Gülay Özdem . Turecka aktorka urodziła się 15 maja 1977 roku w Stambule. Co ciekawe, karierę rozpoczęła jako prezenterka wiadomości w radiu, pracowała również w telewizji.

Głównymi bohaterami serialu Dziedzictwo są Sıla Türkoğlu , która wciela się w Seher oraz Halil İbrahim Ceyhan , który gra Yamana. To właśnie wokół nich skupiona jest fabuła tureckiej telenoweli.

Jej największym sukcesem aktorskim jest właśnie rola w serialu Dziedzictwo. Mimo że w telenoweli wciela się w postać niemiłej i fałszywej intrygantki, na co dzień jest zupełnie inna. Zobacz, jak prywatnie wygląda serialowa Ikbal . W galerii poniżej prezentujemy zdjęcia tureckiej aktorki.

W takich okolicznościach zginie Ikbal

Emocje, które od dłuższego czasu targały Ikbal oraz jej siostrą, w końcu znajdą swoje ujście. Podczas kolejnej kłótni pomiędzy siostrami dojdzie do wielkiej tragedii . Zuhal ma już dość manipulacji ze strony swojej starszej siostry i w końcu nie wytrzymuje.

Niebawem w serialu Dziedzictwo widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Ikbal zginie z rąk własnej siostry , a okoliczności śmierci będą łudząco podobne do tych, w których zginęła Kevser. Zresztą zdaniem wielu osób śmierć Ikbal to kara za zabójstwo Kevser.

Ikbal będzie szykowała się do ucieczki, ale niespodziewanie Zuhal zakradnie się do rezydencji, czym zaskoczy swoją starszą siostrę. Między bohaterkami dojdzie do kłótni, która po chwili przerodzi się w szarpaninę. Ikbal zacznie podduszać Zuhal, a ta będzie musiała się bronić.