Tak teraz wyglądają gwiazdy serialu Elif - zobaczcie zdjęcia. Arzu nadal zachwyca swoją urodą

Tak po latach wyglądają gwiazdy serialu "Elif". Arzu to niespotykana piękność

"Elif" to turecki hit, który emitowany był w Polsce od 2017 do 2022 roku. Pięć sezonów, 940 odcinków uczyniło go najdłużej emitowanym tureckim serialem w historii polskiej telewizji.

Fabuła skupia się na losach tytułowej Elif. Dziewczyna ma sześć lat i jest zagrożona sprzedażą za długi ojczyma. Jej matka, Melek nie chce do tego dopuścić, dlatego ucieka od przemocowego męża. W tym samym czasie dowiaduje się, że ma poważne problemy ze zdrowiem. Postanawia zostawić swoją córkę pod opieką przyjaciółki, Ayşe Doğan, pokojówki w posiadłości Emiroğlu. Tej udaje się uzyskać zgodę bogatego państwa na przygarnięcie dziewczynki. Utrzymuje jednak w tajemnicy fakt, że Elif jest biologicznym dzieckiem Kenana, najstarszego syna rodziny. Ten jest mężem pięknej Arzu, z którą ma krnąbrną córeczkę Tugce. Nie wie, że dziewczynka nie jest jego córką. Żona Kenana szybko odkrywa prawdę o Elif i robi wszystko, aby utrudnić życie, a w końcu pozbyć się dziewczynki z życia Kenana i jego rodziny.