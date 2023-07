Tak mieszkają Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka. Willa z widokiem na góry - zobacz zdjęcia KP

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka tworzą jedną z piękniejszych par polskiego show biznesu. On jest znanym muzykiem i liderem zespołu "Zakopower". Ona to modelka i była Miss Polski, która z powodzeniem odnalazła się w telewizji. Są razem od prawie dziesięciu lat, jednak ślub wzięli dopiero w 2018 roku! Na co dzień mieszkają w pięknej rezydencji u podnóża gór!