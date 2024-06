Tak mieszka i żyje na co dzień Łukasz Skorupski. Bramkarz ma piękną włoską żonę [30.06.2024]

Kariera piłkarska Łukasza Skorupskiego

Łukasz Skorupski swoją determinacją i talentem bramkarskim zapisał się na kartach historii Euro 2024. Jego występ przeciwko reprezentacji Francji, gdzie stał się niemalże nieprzeniknionym murem, przyniósł mu uznanie nie tylko wśród kibiców, ale i ekspertów piłkarskich. Ten mecz był dla niego pierwszym na tak prestiżowym turnieju, co czyni jego osiągnięcie jeszcze bardziej imponującym.

Skorupski swoją karierę piłkarską rozwinął głównie we Włoszech, gdzie od ponad dekady reprezentuje barwy różnych klubów. Jego przygoda z włoską piłką rozpoczęła się w 2013 roku, kiedy to został zawodnikiem AS Romy. Po krótkim epizodzie w Empoli FC, w 2016 roku podpisał nowy, 5-letni kontrakt z Romą. Od 2018 roku broni barw Bologni FC, gdzie jest jednym z kluczowych zawodników.