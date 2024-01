Tak mieszka i podróżuje Germán z serialu "Akacjowa 38". Aktor Roger Berruezo na prywatnych zdjęciach Michał Sierek

Od stycznia 2023 widzowie TVP mogą oglądać hiszpański serial "Akacjowa 38". W rolę Germána wciela się hiszpański aktor Roger Berruezo. Okazuje się, że Berruezo to świetny wokalista. Jaki jest prywatnie?

Roger Berruezo to hiszpański aktor, który wciela się w rolę Germána w serialu "Akacjowa 38". Hiszpański serial widzowie TVP 2 mogą oglądać od poniedziałku do soboty, jeśli TVP zdecyduje się wyemitować wszystkie odcinki, to wygląda na to, że zadomowi się on u nas na dłużej, bo nakręcono... 1500 odcinków. Jaki prywatnie jest aktor, który wciela się w rolę jednego z głównych bohaterów? Zobaczcie zdjęcia Rogera Berruezo w galerii i posłuchajcie jak śpiewa!