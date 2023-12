Tak dzisiaj wygląda Manuela Michalak z Big Brothera. Zobacz na zdjęciach, jak się zmieniła JK

W tym roku minęły już 22 lata od finału pierwszej edycji Big Brothera. Przejdź dalej i zobacz, jak w tym czasie zmieniała się Manuela Michalak >>> AKPA/Prończyk Zobacz galerię (19 zdjęć)

Dzięki udziałowi w pierwszej polskiej edycji Big Brothera o Manueli Michalak usłyszała cała Polska. Była jedną z najbardziej lubianych uczestniczek reality-show, a wielu widzów chciało, by to właśnie ona wygrała cały program. Ostatecznie Manuela zajęła 2. miejsce, ale po Big Brotherze jej kariera nabrała rozpędu. Sprawdziliśmy, co dzisiaj u niej słychać i jak zmieniała się przez lata. Zobacz aktualne zdjęcia Manueli Michalak!