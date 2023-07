Tak dziś wygląda, mieszka Michał Żebrowski Zobaczcie zdjęcia 51-letniego aktora OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Michał Żebrowski urodził się 17 czerwca 1972 roku w Warszawie. Niedawno skończył więc 51 lat.Na zdjęciu: Tak Michał Żebrowski wyglądał w 1999 roku.Michał Żebrowski skończył właśnie 51 lat. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień. Zdjęcia >>>> AKPA/ Niemiec Zobacz galerię (12 zdjęć)

Michał Żebrowski to jeden z najpopularniejszych współczesnych aktorów w Polsce. Grał główne role w takich hitach filmowych jak "Ogniem i mieczem", "Pan Tadeusz", "Wiedźmin" i "Stara baśń". Widzowie telewizyjni kochają go za rolę prof. Andrzeja Falkowicza w serialu "Na dobre i na złe". Właśnie skończył 51 lat. Zobaczcie, jak się zmienił oraz jak mieszka i żyje na co dzień Michał Żebrowski.