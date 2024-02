Szymon Kiwilsza skuteczny z osobistych. Tak poprawił się w tym elemencie - wideo

Spotkanie zakończyło się zwycięstwem drużyny Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz, a jednym z kluczowych zawodników tego starcia okazał się Szymon Kiwilsza, który zdobył imponującą liczbę 26 punktów.

Na portalu X Dawid Dukiewicz, podkreślił, że Kiwilsza prezentuje ostatnio znakomitą skuteczność w rzutach osobistych. Warto zauważyć, że na początku sezonu był on w tym elemencie nieskuteczny, jednak w ostatnich czterech meczach poprawił się znacząco, osiągając imponujący wynik 36/39.

Szymon Kiwilsza z Enea Abramczyk Astorii Bydgoszcz jest ostatnio świetny na linii rzutów wolnych. Dariusz Bloch

To doskonały przykład ewolucji umiejętności zawodnika w trakcie sezonu, co może mieć istotny wpływ na wyniki drużyny w kolejnych spotkaniach. Jak do tego doszło? O to "Express Bydgoski" zapytał zawodnika podczas konferencji prasowej. Zobaczcie wideo!