Strajk rolników w Bydgoszczy. Centrum miasta zostało zablokowane, policja użyła gazu

Na platformie X pojawił się krótki film pokazujący moment, w którym policja została zmuszona do użycia gazu łzawiącego.

Jak informuje policja, już po rozwiązaniu zgromadzenia przez jego organizatora, grupa protestujących zaczęła szturmować gmach. Przed wejściem doszło do przepychanek z policjantami, którzy najpierw próbowali odepchnąć protestujących od drzwi, a gdy to nie pomogło, sięgnęli po gaz. - Zostaliśmy do tego zobligowani działaniem tłumu – mówi podinspektor Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Podczas akcji poszkodowana została dziennikarka Radia PiK.