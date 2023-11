Srzydłokwiat - przyczyny i rozwiązania problemów z niekwitnięciem kwiatu. Zobacz listę błędów!

Przyczyny i rozwiązania problemów z niekwitnięciem skrzydłokwiatu - zobacz listę

Bardzo dobrze zdaje sobie sprawę, że kwiat ten woli miejsca przycienione i ciut słabiej nasłonecznione. Problem pojawia się jednak wtedy, kiedy jest on w miejscu pozbawionym słońca. Wówczas, pomimo że niezmiennie będzie rósł, to rozwój jego białych kwiatów może być stanowczo zatrzymany lub całkowicie zakończony. Dlatego też posiadając skrzydłokwiat, postaw go w miejscu delikatnie nasłonecznionym, gdzie nie będzie on poddany bezpośrednio promieniom słonecznym.