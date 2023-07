Serial Zakazany owoc - to wydarzy się do końca lipca i w sierpniu 2023. Ender i Yildiz zostają aresztowane! Mikołaj Romanowski

Wkrótce w serialu "Zakazany owoc" (to wydarzy się w odcinkach, które wyemitowane zostaną do końca lipca i na początku sierpnia): Yildiz chce, by Aysel przeniosła się do niej, Mert oponuje. Emir pragnie flirtować z klientką pralni, co kończy się skandalem. Hasan, chcąc przypodobać się Ender, daje jej w prezencie drogi zegarek. Ten jednak okazuje się marnym falsyfikatem. Yildiz wybiera się do siłowni, gdzie ulega wypadkowi. Feride postanawia się zemścić na Yildiz i Asuman więc zarzuca Yildiz, że zniszczyła w pralni jej zasłony, lecz Cagatay obnaża jej kłamstwo. Cagatay i Yildiz zostają parą. Sahika czuje się wykluczona z towarzystwa. Zaczyna knuć kolejną intrygę. Burcu dowiaduje się prawdy o Yidiz i Cagatayu. Krytyk kulinarny nagrywa program o barze Zehry. Yildiz odkrywa, że Sahika uwodzi Cagataya. Ender zamierza uwieść Hasana Alego. Gwiazdka dla baru Zehry okazuje się oszustwem. Ender i Yildiz zostają aresztowane. ► Streszczenia poszczególnych odcinków na kolejnych slajdach galerii. Sprawdź, co się wydarzy w serialu ► materiały prasowe/Telemagazyn/VOD Zobacz galerię (16 zdjęć)

Sprawdzamy, co wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" do końca lipca. Streszczenia odcinków przeczytasz w galerii pod zdjęciami. To wydarzy się wkrótce: Yildiz chce, by Aysel przeniosła się do niej, Mert oponuje. Emir pragnie flirtować z klientką pralni, co kończy się skandalem. Hasan, chcąc przypodobać się Ender, daje jej w prezencie drogi zegarek. Ten jednak okazuje się marnym falsyfikatem. Yildiz wybiera się do siłowni, gdzie ulega wypadkowi. Co jeszcze się wydarzy do końca lipca i na początku sierpnia? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć.