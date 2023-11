Serial "Dziedzictwo" - Yaman i Seher zaręczeni! Co wydarzy się niebawem - streszczenia sier

Przeczytaj, co wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" do końca października i na początku listopada 2023. Kiedy Yaman, Seher i Yusuf wpadną w zastawioną przez Ikbal pułapkę, nie będą mieli wyjścia - muszą uciekać razem za granicę. Yaman wpada jednak na inny pomysł. Postanawia się oświadczyć i w ten sposób przekonać opiekę społeczną. Co jeszcze wydarzy się w telenoweli "Dziedzictwo"? Streszczenia przeczytasz w galerii.