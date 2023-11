Serial Dziedzictwo - to wydarzy się w listopadzie. Trucizna w ziołach i zazdrosna Seher [streszczenia]

Zobacz wideo: Dziedzictwo odcinek 148. Yaman i Seher zamieszkają razem?! Zuhal znajduje okazję, by użyć trucizny!

Serial Dziedzictwo w listopadzie

Główne role w serialu "Dziedzictwo" odgrywają Sıla Türkoğlu, która wciela się w Seher oraz Halil İbrahim Ceyhan, który gra Yamana. To właśnie wokół nich skupiona jest fabuła tureckiej telenoweli. Na początku mężczyzna jest bardzo surowy wobec Seher, jednak z czasem między nimi rodzi się uczucie.

W najbliższych odcinkach będziemy świadkami przygotowań Seher i Yamana do ślubu. Zanim do tego dojdzie, zakochani mają razem zamieszkać w rezydencji Yamana. Jednak Ikbal i Zuhal zrobią wszystko, by nie doszło do ślubu. Najpierw młodsza z sióstr spróbuje otruć Seher, a następnie siostry będą próbowały sfabrykować dowody i przekonać Yamana, że Seher pragnie przejąć jego majątek.