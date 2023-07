Serial "Dziedzictwo" - czas na duży zwrot akcji! Yaman przeciw Seher sier

Seher i Yaman w ostatnich odcinkach walczyli o odzyskanie Yusufa, który najpierw trafił do domu dziecka a następnie z niego uciekł. Niebawem dojdzie do konfliktu między Yamanem i Seher, którzy do tej pory współpracowali. Główny bohater wpadnie w szał, gdy prawo do opieki nad chłopcem dostanie Seher. Będzie próbował się zemścić. Przeczytaj, co wydarzy się w najbliższych odcinkach serialu "Dziedzictwo".

W najbliższych odcinkach serialu "Dziedzictwo": Yaman, widząc jak bardzo Yusuf tęskni za Seher, postanowi zostać i legalnie zawalczyć o prawo do opieki nad chłopcem. Na wezwanie Yamana opieka społeczna ponownie zabierze Yusufa do domu dziecka. Seher zostanie wezwana przez dyrektorkę domu dziecka i dowie się, że otrzymała wyłączne prawo do opieki nad Yusufem. To doprowadzi do konfliktu z Yamanem. Co jeszcze wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" po weekendzie i do końca miesiąca? W galerii zamieszczamy streszczenia na całe dwa tygodnie.