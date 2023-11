Serial "Akacjowa 38" - to wydarzy się na początku listopada. Cayetana bije w twarz Fabianę. Pablo chce zabić Justa

Od niedawna Telewizja Polska emituje odcinki serialu "Akacjowa 38" także w soboty. Hiszpańską telenowelę ("Acacias 38") oglądać można zatem od poniedziałku do soboty o godz. 18.45 na antenie telewizyjnej "Dwójki". Sprawdzamy, co wydarzy się w najbliższych odcinkach.

Akacjowa 38 - co wydarzy się na początku listopada?

Sprawdź, co wydarzy się wkrótce w serialu "Akacjowa 38". Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane pod koniec października i na początku listopada. Wkrótce w serialu: W trumnie Germana leży ciało innego mężczyzny. Czy German rzeczywiście nie żyje? Cayetana i Justo znęcają się nad Manuelą. Cayetana bije w twarz Fabianę. Susana zwalnia Pabla z prac. Pablo chce zabić Justa. Zobacz, co jeszcze wydarzy się w telenoweli. Streszczenia odcinków publikujemy w galerii. .

