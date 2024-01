Rozbudowa szpitala Biziela w Bydgoszczy potrwa dłużej i będzie droższa. Sprawdzamy postęp prac na budowie

Część większego projektu

Rozbudowa placówki medycznej rozpoczęła się pod koniec maja 2021 roku. Wtedy odbyło się symboliczne wbicie pierwszej łopaty. Umowę na realizację inwestycji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy podpisał miesiąc wcześniej.

Firma Alstal Grupa Budowlana to generalny wykonawca takich inwestycji w Bydgoszczy jak Centrum Rekreacji Astoria, lodowisko Torbyd, siedziba Instytutu Pamięci Narodowej i basen na Miedzyniu. Pierwotna wartość inwestycji to ponad 162 miliony złotych. Budowa jest jednym z zadań realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Medycznego rozbudowy i modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.

Jak informował UMK, całkowita wartość kosztorysowa projektu to ponad 376 mln zł, z czego niemal 350 mln zł to dotacja celowa Ministerstwa Zdrowia, ponad 26 mln zł to środki pochodzące z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a ponad 1,3 mln zł to środki własne Collegium Medicum.