Roksana Węgiel przesadziła z dekoltem? Internauci wyliczają, ile wydała na stylówkę [10.12.2023 r.]

Roksana Węgiel tym razem pokazała się na czarno. Krótka spódniczka odsłoniła nogi w czarnych rajstopach, a kurteczka odsłoniła dekolt. Internauci wyliczyli, ile kosztują ciuchy, które Roksana Węgiel miała na sobie. Kurtka i spódniczka to koszt około 3 tysięcy złotych, "kowbojki" - ponad 4,5 tysiąca, a torebka kosztowała ok. 3 tys. zł.

Roksana Węgiel to zwyciężczyni pierwszej edycji programu The Voice Kids (2018), 16. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci (2018) oraz 3. edycji programu tanecznego Dance Dance Dance (2021). Laureatka Europejskiej Nagrody Muzycznej MTV dla najlepszego polskiego wykonawcy (2019).

W tych filmach usłyszeć można głos Roksany Węgiel

Oprócz śpiewu, głos Roksany Węgiel możemy usłyszeć w filmach i programach telewizyjnych . Młoda wokalistka jest prowadzącą program "Ferie z TVP" i "You Can Dance - Nowa generacja". Wystąpiła jako aktorka w filmie krótkometrażowym "Ten film jest dla mężczyzn" i w "Znikające dzieci. Nastoletnia depresja". Podkładała także głos w takich filmach, jak: "Hotel Transylvania 3" (Lucy, piosenka promująca), "Manu. Bądź sobą" (piosenka promująca), "Tajemniczy ogród" (Mary, piosenka promująca) i Morbius (piosenka promująca).

Teczka osobowa Roksany Węgiel - to warto wiedzieć o artystce

Roksana Węgiel ukończyła SP nr 4 w Jaśle, i uczyła się w klasie fortepianu w Szkole Muzycznej. Śpiewu zaczęła się uczyć w wieku 8 lat. W 2015 zagrała w teledysku do piosenki zespołu disco polowego Rompey „Mam obsesję”. W 2016 wzięła udział w programie Telewizji Polskiej Petersburski Music Show. Jesienią 2017 wzięła udział w pierwszej edycji programu TVP2 The Voice Kids. Podczas tzw. „przesłuchań w ciemno” zaśpiewała piosenkę Beyoncé „Halo” i przeszła do kolejnego etapu, dołączając do drużyny Edyty Górniak. Program wygrała i podpisała kontrakt płytowy z Universal Music Polska. W styczniu 2019 uzyskała nominację do nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyka w kategorii Fonograficzny debiut roku.