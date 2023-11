Recydywista i „miłośnik” paintballa zatrzymany przez bydgoską policję Małgorzata Pieczyńska

43-letni bydgoszczanin, który usłyszał dwa zarzuty kradzieży z włamaniem, musi liczyć się z wyższym wymiarem kary, bo działał w recydywie. Sylwia Dąbrowa/Archiwum

Do 15 lat więzienia grozi 43-latkowi z Bydgoszczy, który dwukrotnie włamał się do komórki lokatorskiej i ukradł zestaw do paintballa oraz wkrętarkę akumulatorową wraz z baterią. Działał w warunkach recydywy, stąd musi liczyć się z tak wysokim wymiarem kary.