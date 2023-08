Radni PiS-u z pomysłami, jak usprawnić organizację ruchu w trakcie prowadzonych w Bydgoszczy prac wodociągowych

Szymon Róg i Paweł Bokiej zauważyli, do większości prac w ramach rozbudowy kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy przystąpiono nieomal w jednym momencie, co spowodowało, że w ostatnich kilku tygodniach miasto, szczególnie w centrum, stało się nieprzejezdne, a codziennością stały się długie korki.

– Dodatkowo północna jezdnia przedmiotowej ulicy (dojazd od wschodu do skrzyżowania z ul. Ogińskiego) nadal objęta jest ruchem sterowanym sygnalizacją świetlną, mimo iż wyłączona jest ona z ruchu kołowego, co powoduje cykliczne blokowanie na ponad minutę przejazdu dla pozostałych użytkowników ruchu, a to ma istotne znaczenie na tym ruchliwym skrzyżowaniu – czytamy w interpelacji.

Radni PiS-u zaapelowali, aby:

przedstawiono szczegółowy harmonogram i określono szacowany termin zakończenia prac na poszczególnych etapach;

objęto bieżącym nadzorem organizację ruchu, w tym zweryfikowano oznakowanie i zsynchronizowano sygnalizację świetlną;

opublikowano mapę z naniesionymi konkretnymi lokalizacjami inwestycji wraz z wytyczonymi objazdami, bo jak uargumentowano obecna ze strony ZDMiKP jest zbyt mało czytelna.

Radni na razie czekają na odpowiedź na interpelację. Biuro prasowe bydgoskiego ratusza poprosiło, aby w temacie bezpośrednio kontaktować się z MWiK, który realizuje kontrakty i całościowo odpowiada za realizację zadań, także przygotowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu. Miejska spółka przekazała nam, że gdy pismo przesłane przez radnych oficjalnie do niej wpłynie, będzie mogła się do niego ustosunkować. Z uwagi na to, że część uwag dotyczyła zakresu zadań drogowców, również do nich zwróciliśmy się z pytaniami czy możliwe jest wprowadzenie postulowanych rozwiązań.