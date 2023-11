Przybywa stulatków. Najstarsze mieszkanki Bydgoszczy mają po 105 lat

Jak zaznacza kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bydgoszczy, od czasów pandemii liczba odwiedzin stulatków w domach zmalała.

- Jeszcze 5-10 lat temu mieliśmy sporo zaproszeń na takie urodziny. To były wspaniałe i pouczające spotkania, bo stulatkowie to prawdziwa skarbnica wiedzy. Historie życia wielu z nich są niesamowite - mówi Iwona Gassowska. - Niestety, pandemia ograniczyła te wizyty. Obecnie w imieniu prezydenta Bydgoszczy do stulatków wysyłamy głównie życzenia z gratulacjami. Oczywiście, jeżeli jest wola i chęć rodziny, to przyjmujemy zaproszenie i odwiedzamy dostojnych jubilatów. W tym roku złożyliśmy dwie urodzinowe wizyty w domu pomocy społecznej przy ul. Łomżyńskiej oraz jedną w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gryf-Medzie. Jednak wizyt w mieszkaniach prywatnych jest niewiele. Wpływ na to ma też fakt, że nie wszyscy stulatkowie są w dobrej kondycji fizycznej.