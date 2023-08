Potencjalni wykonawcy zwrócili się jednak do ZDMiKP z pytaniami dotyczącymi oceny możliwego zanieczyszczenie gruntów substancjami takimi jak związki ropopochodne czy metale ciężkie oraz opracowania projektu planu remediacji . Pytano również czy to zamawiający, przed rozpoczęciem budowy dróg, dokona rekultywacji terenu z zalegających odpadów komunalnych nieznanego pochodzenia. Jednocześnie wykonawcy zauważyli, że nie są w stanie określić skali oraz kosztów ewentualnej remediacji.

– Na podstawie wyników przeprowadzonych analiz chemicznych stwierdzono między innymi:

zawartość metali ciężkich w próbkach jest powyżej wartości dopuszczalnej dla gruntów grupy IV;

zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w próbce O2/1,5 m jest powyżej wartości dopuszczalnej dla gruntów grupy IV – poinformowali drogowcy.

Dalej czytamy, że wykrycie niemożliwej do przewidzenia zmiany okoliczności uniemożliwia wykonanie zamówienia według przyjętych założeń, a skala zmian w realizacji inwestycji pod względem technologicznym i finansowym przy uwzględnieniu remediacji gruntu staje się wielokrotnie większa w stosunku do pierwotnie oszacowanego zakresu zadania. Prace budowlane konieczne do wykonania inwestycji mogłyby doprowadzić do rozprzestrzenienia się wykrytych zanieczyszczeń metalami ciężkimi na dalsze obszary.