Pożar w domu strażaka z Solca Kujawskiego. Potrzebna pomoc dla druha Adama i jego rodziny

Po dojeździe na miejsce okazało się, że budynek należy do jednego z naszych wieloletnich druhów. Przybyli na miejsce strażacy zabezpieczeni w aparaty układu oddechowego przystąpili do działań gaśniczych. Tylko dzięki opanowaniu i szybkiej reakcji naszego druha nie doszło do o wiele groźniejszego w skutkach pożaru. W momencie, gdy powstał pożar cała rodzina w tym dwoje dzieci znajdowała się w budynku. Gwałtownemu rozwojowi pożaru towarzyszył szybki wzrost zadymienia, w takiej sytuacji najważniejsza była ewakuacja osób zagrożonych z poddasza. Dzięki szybkiej reakcji druha wszyscy opuścili zagrożone pomieszczenia na tyle sprawnie, że nie doszło do tragedii. Po zapewnieniu bezpieczeństwa swojej rodzinie druh podjął działania zmierzające do ugaszenia pożaru, co spowodowało, że pożar nie rozprzestrzenił się na pozostałą część budynku - relacjonuje OSP Solec Kujawski