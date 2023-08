Pożar rżyska w Popielewie. Z żywiołem walczyło osiem zastępów straży pożarnej

Przed godz. 12 otrzymaliśmy informację o pożarze prasy rolniczej w miejscowości Popielewo (powiat bydgoski, gmina Koronowo). Jak przekazał nam oficer dyżurny ze stanowiska kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, pożar faktycznie miał miejsce. Ogniem nie zajęła się jednak prasa rolnicza, a pojedyncze baloty siana znajdujące się na rżysku. W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych. Na miejscu działało łącznie osiem zastępów straży pożarnej.

Sytuacja jest już opanowana. Nie wiemy, jak dotąd, co było przyczyną pożaru.

Warto jednak pamiętać, jak istotne jest ostrożne obchodzenie się z ogniem, szczególnie w określonych warunkach atmosferycznych. W czasie suszy wzrasta bowiem ryzyko pożarów. Ponadto, na wysuszonych obszarach ogień rozprzestrzenia się szybciej.

W najbliższych dniach możemy spodziewać się wysokich temperatur. Termometry pokażą powyżej 30 st. C (lokalnie do 34 st. C). W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni opublikował ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia dla Kujaw i Pomorza. Upały wystąpią na terenie powiatów: brodnickiego, bydgoskiego, Bydgoszcz, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, Grudziądz, grudziądzkiego, nakielskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, Toruń, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego i żnińskiego. Możliwe także burze.