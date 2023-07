Poseł Jan Szopiński z Bydgoszczy pyta o Centralną Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego. Zakupy za 100 mln zł

Parlamentarzysta Lewicy od lutego czeka na odpowiedź od minister rodziny i polityki społecznej, jakie zakupy zrobiła Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych za 100 mln zł. To część dotacji w wysokości 200 mln zł, która miała posłużyć do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

- Co właściwie kupiono, gdzie jest ten sprzęt jest i w jaki sposób będzie wypożyczany? - pyta bydgoski poseł Jan Szopiński, z Lewicy. Na konferencji prasowej zorganizowanej w środę w swoim biurze w Bydgoszczy parlamentarzysta wrócił do sprawy utworzenia Centralnej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego. Chodzi o przedsięwzięcie organizowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych przekazano 200 mln zł, które miały być wydane do 30 listopada 2022 roku. Według zapowiedzi rządu, z tych pieniędzy miał być kupiony sprzęt rehabilitacyjny. Poseł powołuje się na informacje Rzecznika Praw Obywatelskich, z których wynika, iż z wymienionej kwoty wydano 100 mln zł.

- Z tego, co wiadomo, RARS zakupiła sprzęt rehabilitacyjny, w tak zwanym trybie zastrzeżonym. Taki tryb stosuje się, kiedy z jednej strony występuje zagrożenie bezpieczeństwa państwa, zagrożenia zbrojnego, bądź też, np. w warunkach epidemii - zaznacza poseł. - Zwracałem się do pani minister w tej sprawie w lutym tego roku. Jeśli chodzi o wzajemne relacje między mną, a ministerstwem, to nie mam żadnych uwag. Średnio co półtora miesiąca dostaję pisma - mam ich już cztery - z których wynika, że sprawa "jest dość skomplikowana" i w związku z tym odpowiedź zostanie udzielona nieco później.

Dlaczego bez przetargu?

Poseł dodaje, że wcześniej już zwracał uwagę, by nie tworzono jednej centralnej wypożyczalni, ale by zakupiony sprzęt był dostępny w lokalnych ośrodkach w kraju.

Ponadto parlamentarzysta w liście do minister Marleny Maląg pyta dlaczego to nie ministerstwo przeprowadziło zakupy, tylko zlecono to przedsięwzięcie RARS.

- Przecież kupowany sprzęt nie jest żadną rezerwą strategiczną - zaznacza Szopiński. - W celu ukrócenia korupcji, przy zakupach ze środków publicznych organizowane są przetargi publiczne. Dlaczego pani minister nie zadbała o to w tym przypadku? - pyta Szopiński. Bez odpowiedzi na razie pozostają inne kwestie, które poseł ujął w swoim piśmie, m.in. gdzie można zapoznać się z wykazem i specyfikacją zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego, jak również, kiedy i gdzie powstanie rzeczona centralna wypożyczalnia. Według informacji przywoływanych przez posła, szacowana liczba osób z niepełnosprawnościami w Polsce to od 4,9 do 7,7 mln. Na początku lipca do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wystąpił Valei Vachev, zastępca RPO. W liście powołuje się na stanowisko rządowego pełnomocnika wyrażone na posiedzeniu połączonych komisji zdrowia i polityki społecznej, z którego wynika, że utworzono "listę ekspertów, którzy wypowiedzieli się na temat sprzętu, jaki powinien znaleźć się w wypożyczalni". Warto przypomnieć, że to posiedzenie odbyło się na początku lutego tego roku. RPO ponawia również pytanie, o wyposażenie wypożyczalni, które zostało zakupione przez RARS.

