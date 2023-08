Policjanci z Bydgoszczy zabezpieczyli ponad ćwierć kilograma narkotyków. Zatrzymany trafi do więzienia na dłużej

Z informacji bydgoskich policjantów wynikało, że 41-letni bydgoszczanin może posiadać znaczne ilości substancji zabronionych. Funkcjonariusze wiedzieli, że jest on poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości do odbycia kary 182 dni pozbawienia wolności. W czwartek (17 sierpnia) mundurowi udali się do mieszkania mężczyzny na Szwederowie.

– Po zatrzymaniu mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a zabezpieczone środki do laboratorium kryminalistycznego. Wstępne badanie potwierdziło, że są to substancje zabronione ustawą. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił przedstawić bydgoszczaninowi zarzut dotyczący posiadania znacznej ilości narkotyków – informuje kom. Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Bydgoszczy.

W piątek (18 sierpnia) bydgoszczanin został przewieziony do prokuratury, a następnie do sądu. Sędzia po zapoznaniu się z materiałami sprawy aresztował go na trzy miesiące. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.