Policja w Kujawsko-Pomorskiem ostrzega: - Uważajmy na oszustów przed Black Friday

We wskazówkach czytamy, by wybierać tylko te platformy i sklepy, które cieszą się dobrymi opiniami klientów, weryfikować adres strony internetowej i sprawdzać, kiedy taki sklep został uruchomiony. Nie warto realizując płatność online za zakupy korzystać z linków otrzymanych od niepewnych, nieznanych platform.

Black Friday 2023 przypada w tym roku na 24 listopada. To coroczne święto zakupów popularne na Zachodzie, a w ostatnich latach także w Polsce. Z tej okazji wiele firm oferuje swoje produkty w atrakcyjnych cenach. Część z nich rozszerza ten okres do całego miesiąca. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości apelują, by w tym czasie nie stracić zdrowego rozsądku, nie dać się nabrać na fałszywe oferty i nie stracić pieniędzy.

W przypadku portali aukcyjnych policja radzi, by za zakupy, jeśli to możliwe, wybierać opcję płatności za pobraniem.

Cyberprzestępcy będą starali się dotrzeć ze swoją fałszywą ofertą promocyjną do maksymalnie dużego grona użytkowników. W związku z tym przygotowują atrakcyjnie wyglądające i bardzo korzystne cenowo oferty, zamieszczając je w social mediach. Oferta jest tak przygotowana aby zachęcić do kliknięcia w nią, a w dalszych krokach podania swoich poufnych danych do logowania w tym do bankowości internetowej, podania danych karty płatniczej. Pamiętajmy, że przekazanie takich danych na spreparowanej stronie powoduje, że przekazujemy je przestępcy.

CBZC wskazuje także na oszustwa metodą na tzw. „BLIK-a”.