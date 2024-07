Podlewam pomidory wodą z tym dodatkiem. Skończył się problem z żółtymi liśćmi [11.07.2024]

Rozpuść łyżeczkę cukru w wodzie i podlej nią pomidory. Wtedy przestaną żółknąć!

Niezawodne sposoby na żółknięcie pomidorów. Wystarczy podlewać je z tym dodatkiem

Jedną z nich jest... cukier! Na co dzień używamy go jako słodzika do kawy, ciast, deserów. I nie jest tajemnicą, że po nim czujemy przyrost energii. To samo może stać się z naszymi pomidorami, jeśli do wody wykorzystywanej do ich podlewania dodamy cukier. Dzięki niemu staną się słodsze, bardziej soczyste, a co najważniejsze - przestaną żółknąć!

Aby przygotować magiczną bombę cukrową dla pomidorów, wystarczą dwa składniki:

500 ml ciepłej wody

1 łyżka stołowa cukru

Wlej wodę do miski, a następnie wsyp łyżkę cukru i dokładnie wymieszaj. Powstałą miksturę przelej do butelki lub konewki, a następnie podlej nią pomidory. Zaleca się robić to wtedy, kiedy ich skóra zaczyna się zaczerwieniać. Co ważne, cukrowy nawóz należy stosować z rozwagą. Aby narobił pożytku, a nie szkody, podlewaj nim pomidory tylko RAZ W MIESIĄCU. W innym przypadku, możesz przyciągnąć do uprawy... mrówki.