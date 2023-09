Pirat drogowy na ul. Fordońskiej w Bydgoszczy. Pijany kierowca przekroczył prędkość o blisko 70 km/h

Do zdarzenia doszło w niedzielę (3 września). Policjanci z bydgoskiej grupy Speed, podczas pełnionej służby, po godzinie 16 zwrócili uwagę na jadący ulicą Fordońską (w pobliżu skrzyżowania z Bałtycką) citroen. Przy pomocy videorejestratora zmierzyli prędkość. Auto znacznie ją przekraczało na tym odcinku drogi.

– Kierowca jechał 98 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje 30 km/h. Na dodatek nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa – informuje kom. Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Kierowcę zatrzymano do kontroli. Szybko okazało się, że to niejedyne przewinienie 29-letniego mężczyzny. – Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało, że prowadził samochód mając 1,7 promila alkoholu w organizmie. Jakby tego było mało, nie ma uprawnień do kierowania pojazdami i nigdy ich nie miał – dodaje kom. Lidia Kowalska.