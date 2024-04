Pani Joanna z Bydgoszczy i jej stuletnie dobre geny z medalem marszałka. Mamy zdjęcia

Pani Joanna przez wiele lat z pasją prowadziła ogródek działkowy. Hobbystycznie szyła na maszynie, robiła na drutach i szydełku oraz haftowała. Na podziw zasługują wyszywane przez nią poduszki. Żywo interesuje się polityką, nie gardzi dobrymi serialami telewizyjnymi. Lubi spędzać czas na rozwiązywaniu krzyżówek i oglądaniu seriali. Regularnie ćwiczy, by odzyskać sprawność po przebytych udarach. Jeszcze do niedawna w towarzystwie siostry i córek wyjeżdżała na wczasy.

Rodziny mieszkańców regionu, którzy w najbliższym czasie kończą sto lat, a także starszych, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zachęca do kontaktu pod numerem telefonu 56 62 18 344 i adresem e-mail: [email protected]. Więcej informacji na stronie internetowej UMWK-P w zakładce "Rówieśnicy Niepodległej".