Oszustwo metodą na policjanta w Bydgoszczy - złapany na gorącym uczynku. Wzorowa postawa 78-latki

– Wtedy do akcji wkroczyli policjanci. Mężczyzna próbował uciekać, jednak na nic to się zdało. Policjanci zatrzymali go i przewieźli do komisariatu. Podczas przeszukania zabezpieczyli przy nim trzy telefony komórkowe i 4 karty SIM. W toku dalszych czynności okazało się, że nie po raz pierwszy 20-latek dopuścił się takiego przestępstwa – przekazuje mł. asp. Krzysztof Bratz z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.