Olaf Lubaszenko - niesamowita metamorfoza aktora, schudł około 80 kilogramów! To jego wielki prywatny sukces! Mikołaj Romanowski

Olaf Lubaszenko przez pewien czas zmagał się z depresją, nabawił się nadciśnienia tętniczego oraz cukrzycy typu 2, w efekcie czego znacznie przytył. Od dłuższego czasu aktywnie ćwiczy i stosuje dietę, co spowodowało, że schudł ponad 80 kilogramów i jego zdrowie znacznie się poprawiło. Zobaczcie, jaką metamorfozę przeszedł Olaf Lubaszenko od 1998 roku. Mamy zdjęcia od tego czasu do 2023 roku. Karolina Misztal Zobacz galerię (18 zdjęć)

Olaf Lubaszenko to polski aktor, urodzony 6 grudnia 1968 roku we Wrocławiu. Pan Olaf występował w filmach telewizyjnychj i kinowych, przedstawieniach teatralnych, jest także reżyserem i producentem telewizyjnym, wokalistą prezenterem i konferansjerem. Swego czasu Olaf Lubaszenko przez perypetie zdrowotne znacznie przybrał na wadze. Obecnie wrócił do formy, schudł ponad 80 kg i cieszy się lepszym zdrowiem. Zobaczcie, jak schudł Olaf Lubaszenko.