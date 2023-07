Nowy system sprowadzania samolotów w Bydgoszczy. Przetarg jeszcze nierozstrzygnięty

- Postępowanie przetargowe jeszcze nie zostało rozstrzygnięte - mówi Mateusz Dul, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Bydgoszcz im. Paderewskiego.

Z pytaniami o to, na jakim etapie jest przedsięwzięcie, zwróciliśmy się do Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej. To ta instytucja, pod koniec 2022 roku ogłosiła przetarg na na zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie, uruchomienie obiektu radionawigacyjnego ILS/DME na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz-Szwederowo wraz z "niezbędną infrastrukturą techniczną dla kierunku głównego podejścia do lądowania". Otwarcie ofert zaplanowano na 19 stycznia przyszłego roku.