Nowe rozkłady jazdy tramwajów w Bydgoszczy. Odjazdy w odstępie 5 minut i... 25 minut czekania

Od soboty, 9 grudnia, zajdą spore zmiany w kursowaniu tramwajów w Bydgoszczy. Ma to związek z zakończeniem prac w rejonie Perłowej/Toruńskiej oraz otwarciem nowego mostu tramwajowego przez Brdę (przy moście Kazimierza Wielkiego). Na przystankach oraz na stronie internetowej ZDMiKP pojawiły się już nowe rozkłady. Duże zmiany czekają pasażerów na Kapuściskach. Są pierwsze uwagi.

W weekend bydgoskie tramwaje w końcu wrócą na trasę między przystankami przy Szarych Szeregów a Perłową i będą mogły stąd jechać dalej w kierunku nowego mostu tramwajowego przez Brdę. Otwarcie tego odcinka następuje z ogromnym opóźnieniem, pasażerowie od 2022 roku musieli korzystać z komunikacji zastępczej.

Uszkodzenia przy moście Pomorskim pokrzyżowały plany

Nie wszystkie linie będą mogły jednak wrócić na swoje trasy sprzed przebudowy. Wszystko przez uszkodzenie nasypu mostu Pomorskiego, w wyniku którego trzeba było zawiesić ruch tramwajowy przez tę przeprawę. W przeszłości w przypadku remontów/awarii tramwaje były kierowane przez Babią Wieś. Torowisko w tym rejonie jednak od wielu lat jest wyłączone z użytkowania. - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego prowadzi postępowanie wobec właściciela nieruchomości, który nabył w 2021 roku działkę z rozpoczętą budową apartamentowca. Czekamy na wydanie decyzji określającej sposób prowadzenia dalszych prac. Inwestor, który zamierza wznowić prace, planuje m.in. wykonać część konstrukcji przyszłej hali garażu, która będzie stanowiła równocześnie konstrukcję muru oporowego dla skarpy ul. Babia Wieś i części torowiska. To zadanie musi być sfinansowane i zrealizowane na koszt inwestora zewnętrznego - to komunikat, który od pewnego czasu w związku ze sprawą powtarza miasto. O Babiej Wsi szerzej pisaliśmy kilka dni temu w tym materiale:

Efekt jest taki, że część linii tramwajowych z Górnego Tarasu - do czasu przywrócenia ruchu przez most Pomorski - trzeba będzie skierować przez nowy most. A to wydłużona trasa, która będzie mało atrakcyjna dla osób, którym zależy na czasie (choć cieszyć już może tych, którzy próbują się dostać akurat w rejon Bartodziejów lub do Fordonu).

Tak będą wyglądały relacje poszczególnych linii tramwajowych od soboty, 9 grudnia: Linia nr 1 Las Gdański – Wilczak,

Linia nr 2 Las Gdański – Kapuściska,

Linia nr 3 Wilczak – Łoskoń,

Linia nr 4 Glinki – Bielawy (powrót na Perłową i przejazd wydłużoną trasą nowym mostem przez Brdę),

Linia nr 5 Rycerska – Łoskoń,

Linia nr 6 Bielawy – Łęgnowo (przejazd Jagiellońską),

Linia nr 7 Kapuściska – Łoskoń (przejazd nowym mostem),

Linia nr 8 Kapuściska – Rycerska (powrót na Perłową i przejazd wydłużoną trasą nowym mostem przez Brdę),

Linia nr 9 Glinki – Rycerska,

Linia nr 10 Las Gdański – Niepodległości,

Linia nr 11 Bielawy – Niepodległości (przejazd ulicą Kujawską i mostem Kazimierza Wielkiego).

Są nowe rozkłady jazdy

Na przystankach oraz na stronie internetowej ZDMiKP pojawiły się już obowiązujące od 9 grudnia rozkłady. Pasażerowie odjeżdżający na co dzień z pętli tramwajowej "Kapuściska" mogą doznać szoku urodzaju. Zamiast kursującej co 20 minut przepełnionej w godzinach szczytu "dwójki" dostają znowu "ósemkę" oraz "siódemkę". Co oczywiste znika linia autobusowa "zaT". Linia nr 59 kursować będzie przez most Pomorski w związku z zawieszeniem na tej trasie połączeń tramwajowych - informuje ZDMiKP.

Niestety T7 nie będzie linią z prawdziwego zdarzenia. Kursować będzie jedynie w dni powszednie i tylko w godzinach porannego i popołudniowego szczytu - mniej więcej co 20 minut. Dodajmy jednak, że z rejonu Szarych Szeregów będzie można do Fordonu złapać już T11 - kursy co 20 min. przez większość dnia.

Kumulacja odjazdów i długie przerwy

Wraca również T8, która w dni powszednie kursować będzie co 20 minut (w godzinach wieczornych rzadziej - co około pół godziny). Pasażerowie komentują dość "gęste" ułożenie kursów T2 i T8.

Przykładowo T2 w dzień powszedni odjeżdża z pętli Kapuściska o 10.08, a T8 już o 10.12. Jeśli pasażer spóźni się na "ósemkę", na kolejny tramwaj czeka 16 minut. Taki cykl powtarza się przez większą część dnia. Pasażer może oczywiście "łapać" jeszcze dość rzadko jeżdżący autobus 59, lub T7 (tylko w godzinach szczytu).

Jeśli do cyklu włączymy "siódemkę" to uzyskamy taki przedział odjazdów tramwajów: T2 - cztery minuty przerwy - T8 - cztery minuty przerwy - T7 - dwanaście minut przerwy - ponownie T2 (i tak dalej). Jeszcze "ciekawiej" jest w soboty i niedziele. Przykładowo: Odjazd T2: 8.26

Odjazd T8. 8.31

25 minut (!) przerwy i dopiero kolejny tramwaj. Taki cykl powtarza się praktycznie przez cały dzień (tramwaje jeżdżą rzadziej - co 30 minut). Wydaje się, że odjazdy można było rozłożyć bardziej równomiernie. Można oczywiście skorzystać jeszcze z linii autobusowej nr 59 i wydostać się w kierunku miasta. Ale w przypadku przywołanej powyżej godziny mamy złą wiadomość... 59 w soboty i niedziele odjeżdża z pętli na Kapuściskach o... 8.32. Warto też wspomnieć, że w obliczu uszkodzeń przy moście Pomorskim, wiele osób jadących na przykład w rejon ronda Jagiellonów (i dalej), nadal będzie wybierać linię T2, która dojeżdża tam najprędzej. Można więc przypuszczać, że tłok w jeżdżącej co 20 minut "dwójce" raczej nie zniknie.

Do tematu wrócimy. Czekamy na Wasze komentarze i opinie na temat nowej siatki połączeń i nowych rozkładów jazdy tramwajów w tym oraz w innych rejonach miasta. Zmienione rozkłady znajdziesz na STRONIE ZDMiKP.