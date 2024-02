Niezwykły życiorys majora Danielkiewicza, stulatka z Bydgoszczy

Major Bolesław Danielkiewicz brał udział w walkach II wojny światowej, za co został odznaczony Krzyżem Armii Krajowej. Kombatant ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego niezwykły życiorys przybliża Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego.

- Urodził się 28 stycznia 1924 roku na terenie województwa lubelskiego, we wsi Cichostów położonej w powiecie parczewskim. Po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej Danielkiewiczowie przenieśli się do Pińska na Polesiu. Ojciec pana Bolesława był żołnierzem Armii Krajowej. Do konspiracji wciągnął też syna - przedstawiają urzędnicy. - Podczas wycofywania się armii niemieckiej, w obliczu wizji „wyswobodzenia” przez Armię Czerwoną, w 1944 roku rodzina Danielkiewiczów uciekła do Warszawy. W 1944 roku, w wieku dwudziestu lat, dostał wezwanie do wojska i stał się żołnierzem 11. Pułku Artylerii Haubic Wojska Polskiego. Wraz ze swoją jednostką przeszedł cały szlak bojowy. W wojsku służył jeszcze przez rok po zakończeniu wojny, po czym wstąpił na uczelnię i skończył studia chemiczne na toruńskim UMK. W 1952 roku zdobył tytuł magistra i dostał przydział pracy w zakładach chemicznych Rokita w Brzegu Dolnym (województwo dolnośląskie). Będąc jeszcze na studiach poznał i związał się ze studentką (także chemii) Gertrudą. Razem pracowali na Dolnym Śląsku.