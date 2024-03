Nietypowe drogi krzyżowe w Bydgoszczy. Nie tylko pieszo, ale też biegiem i na rowerze

Pierwsze z wydarzeń organizuje Duszpasterstwo Sportu Diecezji Bydgoskiej oraz Stowarzyszenie Rowerowa Brzoza pod patronatem ks. biskupa Krzysztofa Włodarczyka.

- Rowerowa, Biegowa Droga Krzyżowa to forma duchowości dla osób aktywnych, przekraczających siebie, poszukujących wyzwań i szukających Boga również poza murami Kościoła. Sportowe zmaganie z bólem i trudem nocnej drogi ma nie tylko wymiar fizyczny. To przede wszystkim próba zmierzenia się z prawdą o krzyżu i o samym sobie. Mamy nadzieję, że upamiętnienie męki i śmierci Pana Jezusa przez wysiłek pomoże nam głębiej przeżyć Wielki Post i przygotować się do wydarzeń Wielkiej Nocy – piszą organizatorzy na swojej stronie internetowej.