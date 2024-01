Niektóre markety same zapraszają do kradzieży - komentarz Jarosława Reszki

Sądzę jednak, że niektóre sklepy, goniąc za oszczędnościami, same do kradzieży „zapraszają”. W bydgoskim markecie Lidla, w którym robię zakupy, aby opuścić strefy kas samoobsługowych, trzeba pobrać paragon, potem przyłożyć kod kreskowy na paragonie do bramki przy wyjściu i dopiero wtedy bramka się otwiera. Natomiast w markecie Biedronki, do którego też często zaglądam, nie ma bramek przy wyjściu i nikt nie kontroluje, czy klient zapłacił za wynoszony przez siebie towar. Być może śledzenie zachowania klientów mają w zakresie obowiązków kasjerzy przy tradycyjnych kasach. Nie sądzę jednak, by pracujący w tempie robota ludzki personel miał czas, by stale zwracać uwagę na to, co dzieje się w strefie kas samoobsługowych.

Tym bardziej, że personel ten niemal bez przerwy musi (a przynajmniej powinien) reagować na beznamiętny głos sztucznej inteligencji i pełne gorących, acz negatywnych emocji głosy klientów, domagające się interwencji. „Konieczne zatwierdzenie!” – zapowiada sztuczna inteligencja, gdy tylko któryś z klientów zeskanuje butelkę z procentami. „Niech wreszcie ktoś przyjdzie i mi pomoże!” - piekli się klient od butelki albo ten, który nie może znaleźć w zakładkach półbagietki z ziarnami.