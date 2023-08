Niedziela, 6 sierpnia - jak spędzić dzień w Bydgoszczy? Zobacz przegląd wydarzeń

Sprawdzamy, jakie atrakcje przygotowano w pierwszy weekend sierpnia w Bydgoszczy. W sobotę i niedzielę wydarzeń nie zabraknie. Miłośnicy muzyki będą mogli wybrać się na koncerty Rzeki Muzyki, Fontanny Muzyki oraz do Fabryki Lloyda. Na obiektach sportowych Chemika planowana jest rodzinna impreza piłkarska, a jednym z jej punktów będzie mecz Pucharu Polski z udziałem piłkarzy Chemika II Bydgoszcz i Victorii Koronowo. Warto też zajrzeć do Młynów Rothera między innymi na spotkanie z Elvinem Flamingo - artystą sztuk wizualnych i wykładowcą na Wydziale Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Tradycyjnie już, w Bydgoszczy odbędzie się też Frymark Bydgoski, czyli jarmark z produktami ekologicznymi, regionalnymi i rękodziełem. Jeśli pogoda nie popsuje planów organizatorów - będzie również okazja do obejrzenia filmów na rynku w Starym Fordonie czy skorzystania z zajęć jogi w Parku Kochanowskiego.