Nawet 200 tysięcy rezerwistów może otrzymać wezwania do wojska. Kto otrzyma powołanie

O tym, kto może zostać powołany mówi coroczne rozporządzenie Rady Ministrów. „W rozporządzeniu na 2024 rok w ramach ćwiczeń wojskowych planuje się powołać do 200 tys. osób” – informuje Wojskowe Centrum Rekrutacji.

Ćwiczenia mogą być: jednodniowe, krótkotrwałe - trwające nieprzerwanie do 30 dni, długotrwałe - trwające nieprzerwanie do 90 dni, rotacyjne - trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach, w ciągu danego roku kalendarzowego.

– Długość ćwiczeń wojskowych żołnierzy pasywnej rezerwy jest uwarunkowana realizacją zakładanych celów szkoleniowych – precyzują wojskowi. – Wojsko zakłada, że średnia długość ćwiczeń nie będzie przekraczała siedmiu dni. Jednak to dowódcy jednostek wojskowych decydują o długości trwania ćwiczeń wojskowych – dodają.

Powoływani mogą być rezerwiści, którzy nie ukończyli 55. roku życia (lub 63. roku życia w przypadku oficerów i podoficerów) oraz osoby, które nie podlegają tzw. militaryzacji (w przypadku stanu wyjątkowego lub wojennego zmilitaryzowane mogą zostać niektóre zakłady pracy czy urzędy, istotne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa).

Na ćwiczenia rezerwy w 2024 roku powoływani będą żołnierze pasywnej rezerwy zgodnie z nadanymi przydziałami mobilizacyjnymi w wielu różnych specjalnościach wojskowych. Ponadto mogą być wzywane osoby posiadające szczególne kwalifikacje i umiejętności przydatne dla Sił Zbrojnych RP, jak np. informatycy, lekarze, weterynarze, kierowcy kat. C i D. W przypadku tych osób ćwiczenia najczęsciej odbywać będą się w weekendy.