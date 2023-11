Napad na cukiernię w Bydgoszczy. Pobili pracownika i ukradli dwie blachy z wypiekami. Grozi im wieloletnia odsiadka

- Według osoby zgłaszającej, dwaj mężczyźni mieli wejść na zaplecze i próbować ukraść wartościowe przedmioty – relacjonuje Krzysztof Bratz z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Na ich drodze stanął jeden z pracowników. Niestety, został on pobity przez napastników, którzy następnie ukradli dwie blachy z drożdżówkami i pączkami, warte niecałe 50 złotych.

W poniedziałek rano (13.11.2023) policjanci z bydgoskiego Szwederowa zostali skierowani do jednej z cukierni przy ulicy Nowodworskiej w Bydgoszczy.

Monitoring zarejestrował złodziei wypieków

Mężczyźni usłyszeli zarzuty rozboju oraz usiłowania włamania. - Czynów tych dopuścili się w warunkach powrotu do przestępstwa, po uprzednim odbyciu kary pozbawienia wolności, przez co grozi im wieloletnia odsiadka – informuje Krzysztof Bratz. - We wtorek (14.11.2023) sąd tymczasowo aresztował obu bydgoszczan na najbliższe trzy miesiące.