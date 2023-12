MWiK nie straci dofinansowania na zbiorniki retencyjne w Bydgoszczy. Dodatkowe środki za tempo prac

Dokończenie realizacji wspieranego unijnymi środkami projektu wystartowało pod koniec maja, a na dobre ruszyło w wakacje. W ramach inwestycji do realizacji wyznaczono 108 zadań, z czego 37 zostało wykonanych wcześniej, zanim MWiK rozwiązał umowę z poprzednim wykonawcą, który nie uporał się z realizacją inwestycji w terminie (2020 r.). Na wszystkie pozostałe miejska spółka podpisała umowy do realizacji w 2023 r.

Jak wytłumaczyć fakt, że choć kierowcy w wielu miejscach narzekają na utrudnienia, roboty wciąż tam trwają, to uznano, że projekt udało się wykonać na czas? – Wszystkie prace technologiczne umożliwiające funkcjonowanie zbiorników, objęte projektem, zostaną zrealizowane do 11 grudnia. Niektóre roboty wykończeniowe mogą być przedłużone w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych – przekazał nam parę dni temu Marek Jankowiak, rzecznik prasowy MWiK.

Korki nie zniknęły

Mieszkańcy Bydgoszczy, komentując ostatni artykuł o postępie prac i deklarację o zakończeniu robót na czas, zwracali uwagę przede wszystkim na to, że ich sytuacja się nie zmieni – dalej wiele ulic będzie rozkopanych, a przejazd przez miasto w godzinach szczytu będzie dłużył się w nieskończoność.

– Zakończą do 11 grudnia, ulice zostaną odtworzone wiosną 2024. I tyle z ich zakończenia – i tak będziemy stać w korkach – komentował pan Wojciech. – A przez kolejne 6 miesięcy będą poprawiali usterki… kocham to miasto – napisał pan Klaudiusz. – W podanym terminie muszą zostać wykonane tylko instalacje podziemne. Odtworzenia nawierzchni nie liczą się do terminu, którego dotrzymanie wymagane jest do otrzymania dotacji unijnej. Zatem MWiK się wyrobi. A drogowcy to już inna para kaloszy – podsumował kolejny komentujący.

Po co realizowany jest sam projekt? – Po pierwsze, aby uniknąć podtopień budynków, piwnic i ulic w wyniku silnych, nawalnych deszczy. Po drugie zebrana deszczówka z części zbiorników zostanie wykorzystana do podlewania terenów zielonych – tłumaczy MWiK.