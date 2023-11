Modne pomysły na aranżację wnętrz 2023. Popart, klasyka, kawaii, japandi - najnowsze trendy wnętrzarskie 2023

Takie są trendy w aranżacji wnętrz w 2023 roku

Trendy wnętrzarskie na 2023 rok przynoszą sporo świeżości. Wciąż jednak stawia się na doskonałej jakości naturalne materiały. Na topie w trendach wnętrzarskich na 2023 rok są przedmioty handmade i rozwiązania ekologiczne.

Poszczególne wnętrza powinny być dostosowane do siebie, pomimo indywidualnego stylu. Na przykład kącik do pracy nie może być burą klitką z metalowymi regałami, ale powinien być stylowy i dopasowany do wystroju mieszkania czy domu.

Must have modnego wnętrza w 2023 roku są na przykład wygodne kanapy... dla zwierząt.