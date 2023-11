Mali wojownicy Złotych Smoków w Bydgoszczy zioną energią i zapraszają wszystkich chętnych [zdjęcia]

Gębicka: - Kiedyś dorośli myśleli, że jeżeli ich pociecha trenuje sporty walki, to później będzie chciała się bić i wykorzystywać nabyte u nas umiejętności np. na ulicy czy w szkole. Jest jednak zupełnie inaczej. Jeżeli dzieci wiedzą, co potrafią, to nie muszą wykorzystywać tego na co dzień. Mamy też przypadki dzieciaczków, które przyszły na trening, bo były prześladowane przez rówieśników. U nas nabierają pewności siebie. Potrafią potem wyrazić swoją opinię, stają się asertywne. A to dlatego, że nie muszą się już bać.