Małgorzata Maier z Big Brothera - tak teraz wygląda. Zobacz, jak się zmieniła przez 22 lata! [zdjęcia]

Kim jest Małgorzata Maier?

Po wyjściu z Domu Wielkiego Brata prowadziła w TVN dwa programy wnętrzarskie - Dom pełen pomysłów i Kto Was tak urządził?. Małgorzata Maier szybko jednak zrezygnowała z kariery telewizyjnej. Potem otworzyła własną firmę zajmującą się aranżacją wnętrz, a także pracowała jako menedżerka w jednym z warszawskich centrów handlowych.

W pierwszej edycji polskiej wersji Big Brothera udział wzięło 15 uczestników. Wśród nich była Małgorzata Maier, 34-letnia businesswoman . Przed przyjściem do programu pracowała jako nauczycielka w szkole, a potem prowadziła własne firmy, m.in. agencję modelek, szwalnię krawiecką i salon z ubraniami .

Tak dzisiaj wygląda Małgorzata Maier z Big Brothera

1. edycja Big Brother - ciekawostki

Pierwsza edycja Big Brothera była emitowana od 4 marca do 17 czerwca 2001 roku. Do udziału w programie zgłosiło się ok. 10 tys. chętnych. Spośród nich wyłoniono 100 osób, które wzięły udział w testach przed kamerą. Ostatecznie w reality show wystąpiło 15 uczestników. Dom Wielkiego Brata znajdował się w Sękocinie Starym pod Warszawą.