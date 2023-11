Krzysztof Gawkowski: zasada jednomyślności w Unii Europejskiej nie jest dobra PAP

Poseł Krzysztof Gawkowski. Adam Jankowski/archiwum Polska Press

- Uważam, że zasada jednomyślności w Unii Europejskiej to nie jest dobra zasada, ponieważ daje pole do tego, żeby jeden partner zablokował szansę na to, by szukać kompromisów. To jest złe dla Polski - powiedział w środę w Radiu Plus szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.